Passé par Nantes et Amiens, Issa Cissokho évolue désormais sous les couleurs du Maccabi Petah Tikva, en première division israélienne. Et visiblement ce nouveau championnat lui réussit bien. Face à l’Hapoel Raanana samedi dernier, l’ancien Canari s’est illustré par un très joli but, une frappe lointaine, que le gardien adverse n’a pas réussi à bloquer. Malgré cette belle ouverture du score, Cissokho et les siens n’ont pas réussi à obtenir mieux qu’un match nul (1-1).