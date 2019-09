Cristiano Ronaldo est entré un peu plus dans l’histoire lors du match de qualification à l’Euro 2020 contre la Lituanie (1-5). Auteur d’un quadruplé mardi soir, il comptabilise désormais 93 buts avec la sélection portugaise et se rapproche de plus en plus du record historique de l’Iranien Ali Daei (109). Cette prestation hors norme a été suivie de près par les siens, notamment par ses tous premiers fans. Sa compagne Georgina a partagé sur son compte Instagram la célébration attendrissante des quatre enfants de CR7, Cristiano Ronaldo Jr, Eva, Mateo et Alana Martina. « Un but pour chaque enfant », déclare-t-elle.

