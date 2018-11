Nous savions déjà que Dries Mertens et José Callejon n’étaient pas les footballeurs les plus maladroits du Napoli. Mais avec cette séance de coups francs à l’entraînement, nous en avons la confirmation. Les deux compères ont enchaîné les frappes de balle (3 pour Mertens, 4 pour Callejon) et toutes ont fini du même côté de la cage et au fond des filets.