Pour sa deuxième saison en J-League, au Japon, Andrés Iniesta continue de faire parler sa technique et son talent. Sous les couleurs du Vissel Kobe, le milieu espagnol affrontait ce samedi le FC Tokyo, à l’occasion de la dixième journée de championnat. Et c’est à la 49e minute qu’ Iniesta s’est illustré d’une jolie frappe, offrant ainsi la victoire aux siens (1-0). C’est d’ailleurs le premier but de l’ancien joueur du Barça cette saison.

