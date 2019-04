Le public de la BayArena a assisté à un festival de buts ce samedi lors de la rencontre entre le Bayer Leverkusen et le RB Leipzig. Malheureusement pour les supporters du Bayer, les visiteurs ont inversé la tendance pour s’imposer 4-2. Et si Kai Havertz a marqué un but exceptionnel en première période, un joueur adverse a fait encore mieux.

Alors que le RB Leipzig menait déjà 3-2, Matheus Cunha a en effet scellé le sort de la rencontre à la 83e minute. Après avoir éliminé un adversaire d’une roulette, l’attaquant brésilien a trompé la vigilance de Lukas Hradecky d’un joli ballon piqué. Un enchaînement superbe de la part du joueur âgé de 19 ans !