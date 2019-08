Arrivé il y a quelques semaines à l’Inter Milan, Romelu Lukaku s’est déjà très bien intégré au sein du groupe intériste. La preuve avec son but contre Lecce lors de la première journée de championnat. Et la preuve avec ce bizutage, toujours en musique, lors d’un repas avec ses partenaires. C’est Antonio Candreva qui a filmé la scène et l’a postée sur les réseaux sociaux.

