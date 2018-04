Chelsea joue une place pour la finale de Cup ce dimanche après-midi face à Southampton.Les choses se présentent plutôt bien puisqu’Olivier Giroud a ouvert le score juste après la pause.

Le Français a même inscrit un but splendide, digne de Lionel Messi. Après un contrôle acrobatique à l’entrée de la surface, Hazard glisse le cuir à l’attaquant qui parvient à éliminer trois défenseurs plus le gardien dans un petit périmètre, avant de conclure de l’extérieur du droit dans le but vide. Sublime.