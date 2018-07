L’équipe de France affronte actuellement la Croatie au stade Loujniki de Moscou pour la finale de la Coupe du monde 2018. Et après plusieurs minutes de jeu, les Bleus de Didier Deschamps ont ouvert le score ! Sur un coup franc excentré, Antoine Griezmann a déposé le ballon dans la surface croate et Mandzukic a légèrement touché le cuir, du crâne, qui a terminé dans la lucarne de Subasic (1-0, 18e). La Fifa a pour le moment opté pour un but contre son camp du joueur de la Juventus.

#CM2018 #FRACRO 18è, 1-0 BUT POUR LA FRANCE Les Bleus ouvrent la marque !! Sur un coup franc de Griezmann, la tête qui s'élève le plus haut est celle... de Mandzukic, qui dévie dans son propre but, 1-0 pour la France ! Regardez https://t.co/teTUZj9lJ6 — Téléfoot (@telefoot_TF1) 15 juillet 2018

Suivez le reste de la rencontre sur notre live commenté.