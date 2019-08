Titulaire ce soir au Camp Nou sous les couleurs du Betis, un peu plus de cinq mois après avoir disputé un 8e de finale retour de Ligue des champions compliqué avec l’OL face au Barça (défaite 5-1), Nabil Fekir a fait parler la poudre !

Alors que le Barça avait dominé les quinze premières minutes, le champion du Monde a ouvert le score et glacé le Camp Nou ! Au milieu, Busquets manque de puissance dans sa passe dans la largeur et Sergio Canales intercepte devant Rafinha et de Jong. Le milieu betico lance immédiatement la contre-attaque et s’appuie sur Loren, qui voit l’appel de Fekir plein axe, qui servi s’avance dans la surface et ajuste ter Stegen d’un tir croisé du pied gauche à ras de terre (0-1, 15e) ! Son premier but avec le Betis en Liga !

[VIDEO - BUT] Betis

Nabil Fekir ouvre le score face au FC Barcelone !

Son 1er but en Liga https://t.co/qFlzuxEZId — beIN SPORTS (@beinsports_FR) August 25, 2019

