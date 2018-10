L’Olympique Lyonnais est à égalité à la pause contre Hoffenheim (1-1). C’est le club rhodanien qui a ouvert la marque sur une énorme erreur de la défense allemande. Le portier Baumann a relancé au pied sur son capitaine Vogt, qui, pressé par Traoré, a voulu lui remettre.

Mais Vogt s’est loupé et Bertrand Traoré a surgi pour récupérer le cuir et le glisser au fond des filets, sous le regard médusé des joueurs d’Hoffenheim. Un but gag sur lequel l’OL devra capitaliser pour la suite de la rencontre !