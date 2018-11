En déplacement chez le Celta, le Real Madrid mène déjà 1-0. Et c’est grâce à Karim Benzema que les Merengues ont l’avantage, puisque le Français a marqué un superbe but après un caviar de Luka Modric. Un contrôle et une finition de grande classe !

VIDÉO BUT LaLiga

Quel but de Benzema contre le Celta Vigo !

Une ouverture magnifique de Modric, un contrôle en pivot et une frappe imparable !