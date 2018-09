En éliminant trois défenseurs et le gardien, l’Espagnol Isidro Ros Ríos (22 ans) a inscrit un but magique, digne d’un Diego Maradona à la belle époque. Le joueur de l’UCAM Murcia CF a d’ailleurs marqué le seul et unique but de la rencontre sur la pelouse du Recreativo Huelva (0-1).