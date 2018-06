Opposé à l’Autriche pour son dernier match de préparation, une semaine après sa victoire contre la Croatie (2-0), le Brésil semble bien parti pour s’imposer une nouvelle fois. Déjà devant grâce à l’ouverture du score de Gabriel Jesus (36e, 0-1), la Seleçao a finalement fait le break grâce à Neymar. Et de quelle manière !

Entré à la pause dimanche dernier pour son retour, l’attaquant du Paris Saint-Germain était cette fois-ci titulaire. Et sur un bon service de Willian, la star brésilienne s’est amusée avec Aleksandar Dragović, qui a terminé au sol, avant de conclure le travail d’une frappe entre les jambes du portier autrichien (63e, 0-2). Un nouveau chef-d’œuvre après son but contre la Croatie.

Suivez la suite de la rencontre sur notre live commenté.

[ VIDEO BUT]

Neymar brise les reins d'un défenseur et marque !

Une valse et un petit pont dévastateurs !https://t.co/o1O4b3w7E5

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) 10 juin 2018