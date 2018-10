Le Kawkab Marrakech et le Difaâ El Jadida s’affrontaient samedi, pour la 5e journée du championnat marocain. Dès la 16e minute, d’un coup-franc magique de plus de 30 mètres, Amimi Abdelilah, spécialiste de l’exercice, ouvrait le score. C’est finalement le KACM qui s’est imposé (2-1), et qui prend la tête du classement, juste devant le Difaâ El Jadida justement.