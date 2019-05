Dix-neuf ans et déjà impressionnant. On connaissait le Matthijs de Ligt impérial sur le terrain, nous avons découvert le défenseur néerlandais à l’oeuvre lors d’un discours. C’était à l’occasion de la célébration du 34e titre de champion des Pays-bas de l’Ajax Amsterdam hier avec les supporters. Une référence à Cruyff et des mots forts ont fini de conquérir tous les fans du club batave.