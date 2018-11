Quel match de Maxwel Cornet ! Déjà très dangereux en première période face à Manchester City, l’attaquant de l’OL a donné l’avantage à son équipe d’une superbe frappe, qui semble cependant légèrement déviée par un défenseur. Un but précieux, à la 55e minute, d’autant plus que les Citizens étaient dans un temps fort... Ils ont d’ailleurs égalisé par la suite via Aymeric Laporte. Cliquez sur le lien ci-dessous pour voir la vidéo.