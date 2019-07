Présent au Japon où il effectue une tournée estivale, le FC Barcelone a posé ses valises à Kobe. C’est dans la Baie d’Osaka que les Blaugranas retrouveront demain, à 11h heure française, le Vissel Kobe d’Andrés Iniesta, David Villa et Sergi Samper, anciens pensionnaires de la maison Barça. À la veille des retrouvailles, les joueurs du FC Barcelone avaient investi la pelouse du Stade du parc Misaki, pour effectuer un entraînement. Occasion choisie par Antoine Griezmann pour montrer son habilité devant le but à ses nouveaux partenaires. Sur une longue relance de Samuel Umtiti, profitant d’une déviation de la tête de Nelson Semedo, l’attaquant français ajustait Marc André ter Stegen d’un lob subtil. Un joli geste pour Antoine Griezmann, qu’il tentera de reproduire en match, et pourquoi pas dès demain ?

