Après sa victoire à Old Trafford contre Manchester United mardi soir (0-1, 3e journée de la phase de poules de Ligue des Champions), la Juventus retrouvait la Serie A avec un match contre Empoli ce samedi (10e journée). Menés à la pause, les Bianconeri ont finalement égalisé sur un penalty de Cristiano Ronaldo (54e).

Et l’international portugais a même donné l’avantage aux siens quelques minutes plus tard, et de quelle manière ! Trouvé à l’entrée de la surface, l’ancien joueur du Real Madrid a envoyé un boulet de canon dans la lucarne opposée (70e, 1-2) ! CR7 en est désormais à sept buts.