Déjà en juin dernier, Cristiano Ronaldo avait inscrit un but d’un angle impossible avec le Portugal à l’entraînement. Le quintuple Ballon d’Or a récidivé hier avec la Juventus Turin. Mais de manière encore plus spectaculaire. Derrière la cage, il a frappé la balle de l’extérieur du pied et celle-ci est bien sûr venue se loger dans les cages. Encore un geste qui a impressionné tous ses coéquipiers.