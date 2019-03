De retour à Barcelone après son escapade avec la sélection argentine, Lionel Messi est déjà prêt pour les prochaines échéances. A l’entraînement hier, La Pulga a encore inventé un geste dont lui seul à le secret. Sur une passe de Gérard Piqué, le quintuple Ballon d’Or a mis le ballon au fond des filets en une touche de balle et dont la trajectoire a surpris le gardien. Et même en regardant le geste plusieurs fois, on s’étonne encore du drôle de sens du ballon.