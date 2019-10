Invité sur le plateau de Sky Sports pour l’émission Monday Night Football, Patrice Evra (38 ans) a encore fait parler de lui. « Tonton Pat » a pris sa retraite footballistique depuis le 29 juillet et ne sait pas encore ce qu’il va faire à l’avenir, même si un poste dans le staff de Manchester United pourrait être une possibilité.

L’ancien latéral gauche de la Juventus a profité de cette invitation pour donner sa dream team. On retrouve dans ce onze des anciens coéquipiers comme Cristiano Ronaldo ou encore Andrea Pirlo et... Patrice Evra himself.