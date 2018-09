C’est fait ! Après trois matchs sans trouver le but, Cristiano Ronaldo a enfin fait trembler les filets en Serie A. La star de la Juventus a signé sa première réalisation profitant d’une erreur de la défense de Sassuolo en début de deuxième période (50e), n’ayant qu’à mettre le pied pour expédier le cuir au fond.

[VIDEO - BUT] Ça y est, Cristiano Ronaldo a (enfin) marqué son premier but avec la Juventus !

Revivez son but : https://t.co/Ztf96KOLzR#JUVSAS #GameOfTheWeek

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) 16 septembre 2018