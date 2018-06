Il est très attendu, pour sauver l’Argentine de la panade. Et Lionel Messi a déjà répondu ! A la 14e minute du match face au Nigéria, le numéro 10 a ouvert son compteur but dans ce Mondial, avec un enchaînement de haut niveau : contrôle cuisse gauche à la réception d’une ouverture de Banega, Puis il mettait le ballon au sol et tirait pied droit pour tromper Uzoho !

#CM2018 #NGAARG 14è, 0-1

BUT ARGENTIN

LIONEL MESSI BIEN SÛR Sur un beau ballon en profondeur, Lionel Messi réussit un contrôle parfait. D'un tir croisé, il fait trembler les filets adverses, l'Argentine est pour le moment qualifiée ! https://t.co/WZKZjoKMAl — Téléfoot (@telefoot_TF1) 26 juin 2018