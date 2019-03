Le 28 janvier dernier, Medhi Benatia (31 ans) avait surpris tout son monde en quittant l’Italie et la Juventus pour rejoindre le Qatar et plus précisément Al Duhail. Le défenseur marocain est déjà décisif avec son nouveau club puisqu’il a inscrit son premier but d’une jolie reprise de volée. Son équipe a remporté le match 6-0 contre Al Ahli et se classe deuxième du championnat derrière Al Saad. Une aventure qui commence bien pour Medhi Benatia.