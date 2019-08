Privé de Luis Suarez, Léo Messi et Ousmane Dembélé, le FC Barcelone s’en remet à Antoine Griezmann, ce soir face au Betis. Le Français n’a pas manqué son rendez-vous, puisqu’il a répondu à l’ouverture du score de Nabil Fekir et remis les deux équipes à égalité avant la pause (1-1, 41e). Son premier but avec son nouveau club en match officiel !

Profitant d’une sublime passe aérienne de Sergi Roberto, Antoine Griezmann s’est jeté devant le but, dans le dos de Marc Bartra, et a conclu d’une volée pleine de sang froid ! Le portier du Betis, Dani Martin, n’a pu que toucher le ballon, qui est entré dans le but

[VIDEO - BUT] Barcelone

