Dans son nouveau trailer, EA Sports présente son nouveau mode de jeu "Volta", qui sera prochainement disponible dans FIFA 20. Ce nouveau gameplay ramène le football dans la rue, en offrant différentes tailles d’arénas et d’environnements avec et sans murs, vous donnant la liberté de jouer à votre guise. Le jeu est d’ors-et-déjà disponible en pré-commande et sortira officiellement le 24 septembre.

