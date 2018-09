Inauguré en 1947 et situé au coeur de Madrid, le stade Santiago Bernabeu va subir un sacré lifting. Le Real Madrid, qui a dégagé des revenus records à hauteur de 750 M€, a décidé d’adopter dimanche un emprunt de 525 M€ pour financer les travaux de son stade. D’une durée de 3 ans, ceux-ci vont commencer début 2019 pour s’achever en 2022.

Et la Casa Blanca a vu les choses en grand pour améliorer le confort des spectateurs et la rentabilité du stade dont la capacité sera inchangée à l’issue des travaux. Dans une vidéo très alléchante publiée par le Real, on peut noter sur ce stade à l’allure futuriste, la présence d’un toit rétractable ouvrable en 15 minutes. Pour ce qui est de l’intérieur de l’enceinte, par ailleurs réhaussée de 12 mètres, le club Merengue voit très grand. Écran à 360 degrés, tour panoramique, un nouveau musée, un centre commercial ainsi qu’une nouvelle boutique du club.