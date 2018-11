Le PSG a laissé passer l’occasion de prendre la tête de son groupe avec ce match nul 1-1 face à Naples, qui est donc le nouveau leader de la poule C après la défaite de Liverpool chez l’Etoile Rouge. Cliquez sur le lien ci-dessous pour voir le résumé de la rencontre en vidéo, avec notamment le but de Juan Bernat et l’égalisation de Lorenzo Insigne.

