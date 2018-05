Quelle finale incroyable ! Après l’ouverture du score de Karim Benzema et l’égalisation de Sadio Mané, Gareth Bale vient de redonner l’avantage au Real Madrid face à Liverpool. Et l’international gallois a inscrit un but sublime !

Servi par Marcelo, l’attaquant de 28 ans, qui venait tout juste de remplacer Iscxo (62e), a trouvé la lucarne de Karius sur un magnifique retourné (64e, 2-1) ! À commencer sans modération.

[ VIDEO BUT] #RMALIV

Le retourné acrobatique stratosphérique de Gareth Bale !

Un véritable chef-d'oeuvre https://t.co/RWVlT8WyMZ — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 26 mai 2018

Suivez la suite de cette finale de C1 sur Foot Mercato.