Avant la finale de Ligue des Champions, les supporters des Reds commencent tout doucement à s’échauffer la voix en vue de la rencontre face aux Spurs, ce samedi. Et c’est depuis leur fan zone, sur la Plaza Felipe II, qu’ils ont entonné leur célèbre « You’ll never walke alone ». Une ambiance qui promet d’être grandiose au coup d’envoi ce soir au Wanda Metropolitano.