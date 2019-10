Ce dimanche avait lieu le jubilé de Rafael van der Vaart (36 ans) dans le stade d’Hambourg au Volksparkstadion. L’ancien milieu de terrain du Real Madrid entre autres avait raccroché les crampons le 4 novembre 2018, alors qu’il évoluait à Esbjerg en Superligaen (première division danoise).

Pour ce match de gala, du beau monde était présent. En effet, Robin van Persie, Edwin van der Sar, Dirk Kuyt, Patrick Kluivert ou encore Arjen Robben, récemment retraité, ont répondu à l’appel. 33 500 spectateurs ont assisté à une pluie de buts. Les All Stars de Rafa ont gagné 7 à 6 contre les Stars du HSV de Rafa. Parmi ces 7 buts, il y a notamment eu le bijou en pleine lucarne de Robin van Persie sur une passe de Ruud van Nistelrooy. Un joli but qui a dû en rendre nostalgique plus d’un.

