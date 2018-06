Le Portugal n’a pas eu le temps d’apprécier... Revenus à 1-1 grâce à Pepe, Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers ont finalement été surpris quelques instants plus tard par un nouveau but de l’Uruguay, dans leur huitième de finale du Mondial 2018.

Après un dégagement de Muslera, Betancur a récupéré le ballon pour décaler Cavani sur sa gauche. Depuis l’entrée de la surface, l’attaquant du Paris SG a envoyé une magnifique frappe enroulée dans le petit filet intérieur de Rui Patricio (62e, 2-1) !

#CM2018 #URUPOR 62è, 2-1

BUT URUGUAYEN

