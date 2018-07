L’équipe de France, qui a battu la Belgique mardi lors de la première demi-finale de la Coupe du monde 2018 (1-0), attend désormais de connaître le nom de son adversaire. Et justement, la Croatie et l’Angleterre s’affrontent en ce moment à Moscou, et après seulement quelques minutes, Trippier a donné l’avantage aux Three Lions en inscrivant un magnifique coup franc direct (5e, 1-0).

#CM2018 #CROENG 5è, 0-1 DEJA UN BUT ANGLAIS

TRIPPIER SUR COUP FRANC Sur un coup franc à 20m plein axe, l'Anglais Kieran Trippier place une frappe enroulée sublime qui va se loger dans la lucarne de Subasic, 1-0 pour #ENG https://t.co/AKcsEVvuHs — Téléfoot (@telefoot_TF1) 11 juillet 2018

