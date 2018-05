Cet après-midi se tenait un entraînement de l’équipe de France ouvert aux médias à Clairefontaine. L’occasion pour Didier Deschamps de faire travailler son secteur offensif face au but. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’Alphonse Areola et Steve Mandanda ont vu Antoine Griezmann, Kylian Mbappé et Florian Thauvin trouver de sacrées lucarnes.