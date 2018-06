Cet après-midi, les remplaçants de l’équipe de France qui ont peu ou pas joué face au Pérou hier (1-0) ont eu droit à un match amical face aux jeunes U19 du Spartak . Un nouveau duel face aux Russes que les coiffeurs tricolores ont largement remporté 11-0. Et voici la vidéo des réalisations françaises. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Nabil Fekir et Ousmane Dembélé étaient en forme.