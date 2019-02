À un peu moins de 3 heures du choc entre Manchester United et le Paris-Saint-Germain en 8e de finale de Ligue des Champions, les supporters parisiens sont déjà présents dans les rues de la ville anglaise pour y mettre le feu. Les chants et les fumigènes sont bien sûr de sorties. Ils seront plus de 4000 ce soir à encourager leurs joueurs et à mettre de l’ambiance dans le Théâtre des rêves des Mancuniens.