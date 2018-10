L’Espai Barça est un projet titanesque, visant à transformer toutes les installations du FC Barcelone, dont le célèbre Camp Nou, pour l’horizon 2023-2024. Le stade des Blaugranas va notamment agrandir sa capacité et pourra alors accueillir 105 000 spectateurs. Au programme, de nouveaux sièges donc, mais également de nouvelles loges, et surtout un toit pour le Camp Nou. Actuellement considéré comme le plus grand stade d’Europe, il ne devrait donc pas perdre son titre de sitôt.