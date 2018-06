Cet après-midi, l’équipe de France s’est une nouvelle fois entraînée sous le soleil tapant d’Istra. Et si les Bleus ont surtout effectué une opposition, Paul Pogba n’a pas oublié de s’amuser avec le cuir au début et à la fin de la séance. Et s’il a connu quelques ratés, le Mancunien nous a toute de même gratifiés de quelques jongles fantaisistes.