FIFA 19 a désormais pris une importance dans la vie des footballeurs. Et on ne parle pas ici que du jeu en lui même mais des notes que EA Sports attribue aux joueurs pour son gameplay. Le site Football Stories a réuni cinq joueurs du Paris Saint-Germain (Marquinhos, Adrien Rabiot, Christopher Nkunku, le champion du monde Alphonse Aréola et Edinson Cavani) afin qu’ils donnent leur avis sur leur note attribuée dans le jeu. Attention ça décoiffe !