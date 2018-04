Le Fut Mesa vous connaissez ? Eh bien les joueurs du Paris Saint-Germain n’étaient pas beaucoup à connaître non plus avant de se prêter au jeu. En compagnie du freestyler Wass, Berchiche, Meunier, Areola, Pastore, Kimpembe et Lo Celso ont testé ce nouveau concept.

A trois autour d’une table, le but est de faire des gestes techniques et de se passer le ballon sans que celui-ci ne touche le sol. Le tout en faisant rebondir le cuir sur la table à chaque transmission de balle. Pas facile même pour des joueurs professionnels.