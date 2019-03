Il est bel et bien de retour ! Zinedine Zidane a dirigé ses premiers entraînements hier et aujourd’hui au Real Madrid depuis son retour au sein de la Casa Blanca. Et voici les premières images du champion du monde 98 avec son groupe. Il a notamment régalé lors d’un atelier de frappes où en tant qu’appui il a pu faire apprécier sa technique toujours aussi exceptionnelle.