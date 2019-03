Face à un tel génie, il n’y a semble-t-il plus grand chose à faire hormis s’incliner devant lui. C’est ce qu’ont choisi les supporters du Bétis Séville hier soir après avoir été balayé par Lionel Messi, auteur d’un triplé et qui a offert une victoire facile au Barça (4-1). Après son troisième but, l’Argentin a été applaudi par tout le stade et des « Messi, Messi » sont même descendu des tribunes. Une légende du foot, assurément.