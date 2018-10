Les concours de frappes à la fin de l’entraînement sont un classique dans tous les clubs de football. Sauf qu’ici ça se passe sur les terrains du FC Barcelone, et que ce sont Lionel Messi, Luis Suarez, Ivan Rakitić, Arturo Vidal ou encore Gerard Piqué qui s’affrontent face à des gardiens de très haut niveau comme Ter Stegen et Cillessen. Et sans surprise c’est la Pulga qui est désignée vainqueur du petit concours.