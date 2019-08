Arrivée réussie pour Luca Zidane au Racing de Santander. Prêté une saison par le Real Madrid, le fils de Zinedine a fait bonne impression lors d’un match amical opposant le Racing à l’Athletic Bilbao. En effet, le jeune portier de 21 ans a réussi à garder sa cage inviolée durant les 81 minutes passées sur le terrain (il a subi un léger malaise et a été remplacé par Lucas Diaz durant les dernières minutes), en réalisant notamment quatre belles parades. Il a ainsi stoppé à deux reprises les tentatives de l’attaquant Aritz Aduriz puis s’est illustré avec deux face-à-face réussis face à Aitor Larrazábal et Iñigo Vicente. Le match se termine sur un score de 2-1 avec les buts de Yoda et Olaortua pour Santander et un but de Delgado pour Bilbao.

