Le Secret Box Challenge est une tradition au FC Barcelone. Le but est simple : un joueur ouvre des boîtes et doit jongler avec le ballon ou la balle qu’il trouve dans le carton. Cette fois-ci, cela était au tour de Malcom. Et le Brésilien a montré son agilité que ce soit avec un ballon de foot américain, une balle de tennis ou de tennis de table.