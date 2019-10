Diego Maradona (58 ans) n’est pas près d’arrêter de faire parler de lui. Alors qu’il a repris du service en tant qu’entraîneur depuis septembre dernier avec le Gimnasia, son équipe s’est offert sa première victoire dans le championnat argentin après 9 journées contre le Godoy Cruz (2-4).

Une délivrance pour le champion du monde 1986 tant les débuts avec les Los Triperos étaient difficile, avec notamment 7 défaites et 1 match nul en Primera división. Très heureux de remporter leur premier match de la saison, le coach Maradona et ses joueurs ont célébré dans les vestiaires. El Pibe de Oro nous alors offert une danse qui a mis le feu au vestiaire sous les regards joyeux de son équipe.

