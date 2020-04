Durant cette période de confinement, les footballeurs se découvrent de nouvelles passions. Ou des talents cachés. Selon Martin Braithwaite, celui-ci serait d’être coiffeur. L’attaquant danois du FC Barcelone a alors pris sa tondeuse et s’est fait la même coupe que Ronaldo, le Brésilien, lors de la Coupe du monde 2002. On lui souhaite désormais la même réussite que l’ancien joueur du Real sur les terrains. Pour rappel, R9 avait été sacré champion du monde, meilleur buteur de la compétition et Ballon d’Or en fin d’année.