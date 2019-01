Memphis Depay le rappeur ne s’arrête plus ! Après son clip des 5 millions d’abonnés, ou son dernier son morceau « No Love », l’attaquant néerlandais était en studio pour préparer sa prochaine musique. Dans sa story Instagram, on le retrouve en train de s’ambiancer. Si le natif de Moordrecht semble travailler sérieusement la musique, les supporters lyonnais préféreront sûrement retrouver un Memphis Depay buteur sur le terrain contre Amiens ce dimanche à 17h.