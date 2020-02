En difficulté en début de saison, Moise Kean a fini par s’installer de façon durable dans la rotation d’Everton. Et même s’il peine toujours à trouver le chemin des filets (1 but en 22 matchs joués TTC), le jeune international italien ne lâche pas l’affaire et donne tout à l’entraînement. En témoignent ces images datant de jeudi, où Kean fait parler toute sa technique et sa puissance, au grand dam de ses coéquipiers...