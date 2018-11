Ballon d’Or en 2005, Ronaldinho n’avait pas son pareil pour réaliser toutes sortes d’acrobaties avec un ballon, en particulier lorsqu’il s’agissait de jongler avec la tête. Hier, l’ancien joueur du PSG a lancé un challenge sur Instagram, celui de faire le plus de jongles en se filmant via l’application. De nombreux joueurs en activité ont déjà relevé le défi comme Neymar, Messi, Willian et Dani Alves.